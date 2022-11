Academia de medicină din Franța recomandă folosirea măștii în spațiile închise Creșterea numarului de cazuri de gripa, de gastroenterite și de covid a facut ca Academia naționala de medicina din Franța sa recomande purtarea maștii in spațiile inchise. ”Coronavirusul se modifica, vaccinul nu mai reușește sa lupte contra acestei pandemii și chiar contra gripei”, a declarat Yves Buisson, epidemiolog la Academia de Medicina pentru Europe1. Daca infecția Covid este in scadere, alte virusuri de sezon, cum sunt cele ale gripei și gastroenteritei, sunt in plina expansiune. Motiv pentru care Academia naționala de medicina recomanda revenirea la un accesoriu aproape uitat: masca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor a avertizat, vineri, asupra raspandirii unei noi subvariante a variantei Omicron a coronavirusului, care este asteptata sa provoace in saptamanile urmatoare o crestere a numarului cazurilor de Covid in Europa. Cel putin cinci tari europene au detectat…

- Filiala franceza a companiei farmaceutice germane Merck a anunțat miercuri ca a fost pusa sub acuzare pentru ”inșelaciune in forma agravata” in secțiunea penala a dosarului, pentru modificarea formulei medicamentului Levothyrox, transmit Europe 1, AFP. Președintele companiei Merck din Franța a fos audiat,…

- Unele regiuni din Spania nu exclud reintroducerea maștii de protecție in spațiile inchise, in cazul in care numarul infectarilor va crește. In plus, a inceput vaccinarea simultana a populației cu risc impotriva gripei și a COVID-19. Prioritate la vaccinare au persoanele de peste 65 de ani, personalul…

- Un nou val de COVID-19 pare sa se pregateasca in Europa odata cu sosirea vremii mai reci. Experții in sanatate publica avertizeaza ca ritmul lent al vaccinarii și confuzia cu privire la tipurile de vaccin disponibile vor limita probabil absorbția rapelului. Subvariantele Omicron BA.4/5 care au dominat…

- Numarul indivizilor „cu valoare neta ultra mare” (UHNW) a crescut cu 46.000 anul trecut, pana la un record de 218.200, deoarece cei mai bogați oameni din lume au beneficiat de venituri mult mai mari in timpul redresarii din pandemie, scrie The Guardian . Numarul persoanelor UHNW, cei cu active de peste…

- Luni, elevii se vor intoarce in bancile școlilor, insa nu putem exclude ingrijorarile și intrebarile referitoare la pandemia de Covid-19. La intrebarea „Vor mai fi restricții in școli in acest an școlar?”, raspunsul este nu. Autoritațile au anunțat ca dupa doi ani de pandemie și restricții, elevii se…

- In plina canicula, germanii au o singura dorința: sa nu tremure in case in aceasta iarna. Motiv pentru care sunt cu ochii pe robinetele de gaze, aflate la dispoziția lui Putin, infricoșați de creșterea facturilor. Și iata ca in magazinele de specialitate au aparut etichete cu ”vandute” pe sobe și șemineuri,…

- Numarul cazurilor de COVID a scazut in ultima saptamana. Ministrul Sanatatii spune ca sunt cifre care dau sperante si datorita celor care poarta masca. Mor totusi inca multi romani de Covid, cate 25 pe zi, in medie, si e nevoie de prudenta, spun medicii.