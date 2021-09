Academia de Fotbal E-TWOW – Un nou proiect de succes în Oltenia Compania E-TWOW, producator global de vehicule electrice ,anunța inceperea unui nou proiect, in domeniul fotbalistic, denumit Academia de Fotbal E-TWOW. Fiind un brand romanesc, compania E-TWOW, condusa de Andreea și Ovidiu Pașoi-Sirbu, a fost mereu implicata in proiecte locale de sprijinire a sportivilor cu potențial. Dispunand de o baza sportiva ultramoderna și bazandu-se pe experiența acumulata in ultimii ani in administrarea unei academii sportive, E-TWOW lanseaza acum propria academie pentru juniori. Academia de Fotbal E-TWOW isi propune ca in cel mai scurt timp sa concureze cu principalele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

