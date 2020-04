Stiri pe aceeasi tema

- Leonardo DiCaprio, Laurene Powell Jobs si Oprah Winfrey au facut joi donatii de milioane de dolari pentru America's Food Fund, care ii va sprijini pe cei mai afectati de criza sanitara provocata de Covid-19.

- Fondatorul și CEO-ul companiei de comerț online Amazon urmeaza sa doneze 100 de milioane de dolari unui fond care se ocupa cu sprijinirea persoanelor afectate de situația economica dificila provocata de pandemia coronavirus COVID-19, in SUA.

- Ziarul Unirea Biserica Ortodoxa Romana doneaza peste 4 milioane de lei celor afectați de pandemia de COVID-19 Biserica Ortodoxa Romana a anunțat, ca protoieriile, centrele eparhiale, parohiile și manastirile s-au implicat și au adunat pana acum un ajutor financiar de peste 4 milioane de lei, care vor…

- Compania Facebook a anuntat luni ca va investi alte 100 de milioane de dolari pentru sprijinirea presei in timpul crizei Covid-19, potrivit The Hollywood Reporter, citata de news.ro.Infuzia de capital presupune 25 de milioane de dolari sub forma unui grant de urgenta pentru presa locala, prin…

- Avand in vedere perioada dificila in care ne aflam cu toții, Angelina Jolie a dorit sa-și exprime și ea, alaturi de alte vedete, solidaritatea. Frumoasa actrița a donat un milion de dolari in sprijinul copiilor cu neajunsuri, care au fost puternic afectați de pandemia de coronavirus.

- Angelina Jolie se numara printre vedetele care depun un efort urias in lupta impotriva coronavirusului. Actrita in varsta de 44 de ani, cunoscuta nu doar pentru frumusetea si talentul tau actoricesc, ci si pentru actele sale de umanitate, a donat un milion de dolari catre No Kid

- Oleksandr Yaroslavsky, fost patron și președinte la Metalist Harkov, a dat 17 milioane de dolari pentru 50.000 de seturi a cate 40 de teste fiecare, ceea ce inseamna ca 2 milioane de ucraineni vor putea fi testați. Bogații Ucrainei, unul dintre ultimele campionate intrerupte din cauza coronavirusului,…

- Industria cinematografica mondiala se confrunta cu pierderi de 5 miliarde de dolari dupa ce epidemia provocata de COVID-19 a dus la restrictii in China, Coreea de Sud si Italia. Salile de cinema din China sunt inchise iar incasarile din Coreea de Sud si din Italia au scazut, scrie Hollywood Reporter,…