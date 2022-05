AC Monza a învins-o pe AC Pisa, în prima manşă a barajului de promovare în prima ligă italiană de fotbal AC Monza a invins-o pe AC Pisa cu scorul de 2-1, joi seara, pe teren propriu, in prima mansa a barajului de promovare in prima liga italiana de fotbal - Serie A, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

