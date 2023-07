Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa de handbal feminin a Romaniei va intalni Danemarca, Serbia si Chile in grupele din runda preliminara a Campionatului Mondial, conform tragerii la sorti care a avut loc joi.Romania va evolua la Herning, in grupa E, scrie news.ro. CITESTE SI Elina Svitolina s-a calificat in turul…

- Fotbalistul turc Arda Guler a semnat joi un contract pe sase ani cu Real Madrid.Arda Guler (18 ani) va imbraca tricoul blanco pentru urmatoarele sase sezoane. Real a anuntat ca tanarul jucator va fi prezentat oficial vineri, la pranz. Mijlocasul turc a refuzat oferte venite de la AC Milan si FC Barcelona…

- Clubul Paris Saint-Germain a anuntat, joi, ca a obtinut serviciile fotbalistului spaniol Marco Asensio, de la Real Madrid.Spaniolul a semnat un contract pe trei sezoane, valabil pana in iunie 2026, conform News.ro. CITESTE SI Ana Bogdan s-a calificat in turul trei al turneului de la Wimbledon…

- Incidentul provocat de ultrașii romani din gruparea „Uniți Sub Tricolor”, la meciul Kosovo - Romania 0-0, a ajuns in presa din Serbia. Elveția - Romania e urmatorul joc al „tricolorilor”. Se disputa luni, 19 iunie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TV.„Tricolorii” ocupa in acest…

- Portarul Vlad Mutiu a semnat un nou contract cu FC Hermannstadt pentru inca un sezon. CITESTE SI Surpriza de proporții: Roger Federer a ajuns in Romania / Primele imagini 10:46 1889 Anna Blinkova și Elina Svitolina vor juca finala turneului de la Strasbourg 09:09 32 Ministrul Sportului a pedalat…

- Romania se numara printre cele 29 de țari care și-au asigurat prezența la Campionatul Mondial de handbal feminin din acest an. Campionatul Mondial este programat in perioada 29 noiembrie - 17 decembrie 2023. Va fi organizat in Danemarca, Norvegia și Suedia și va avea la start 32 de țari. Romania s-a…

- Mesajul scurt al Cristinei Neagu, dupa ce Romania s-a calificat la Campionatul Mondial de handbal. Cristina Neagu a postat doua imagini care au devenit virale intr-un timp record. Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat la Campionatul Mondial de handbal, ce se va desfasura in Danemarca,…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei joaca astazi, la Pitești, manșa tur din barajul cu Portugalia pentru calificarea la Campionatul Mondial din noiembrie-decembrie 2023, gazduit de Danemarca, Norvegia și Suedia. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro Arena. Lotul național se pregatește…