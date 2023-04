AC Milan - Napoli, turul „sfertului” din Liga Campionilor » Istvan Kovacs e la centru! Echipele probabile + cote

Stiri pe aceeasi tema

- Napoli - Milan, meci contand pentru etapa a 28-a din campionatul Italiei, este programat, duminica, 2 aprilie, de la ora 21:45, pe San Paolo, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 4 si Prima Sport 2.

- Unirea Dej - Dinamo, meciul zilei din play-off-ul ligii secunde, se joaca azi, de la ora 16:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport,. Vezi AICI rezultatele și marcatorii etapei a doua din play-off-ul de promovare din liga secunda! Unirea Dej a inceput…

- Real Madrid și Valladolid se infrunta duminica, de la 17:15, in runda #27 din La Liga. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 2, Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Tot ce trebuie sa știi despre La Liga Real Madrid - Valladolid, live de la 17:15 Live + Statistici Real Madrid - Valladolid.…

- Napoli primește duminica, de la ora 21:45, vizita lui AC Milan, intr-o partida din runda cu numarul 28 din Serie A. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis la TV pe Digi Sport 2, Prima Sport 2 și Orange Sport 4. ...

- Porto și Inter se infrunta azi, de la 22:00, in returul optimilor de finala din Champions League. In tur, italienii au caștigat cu 1-0. Tot ce trebuie sa știi despre Liga Campionilor Porto - Inter, live de la 22:00 Live + StatisticiTV: Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2 Porto - Inter » Echipele…

- Napoli, liderul din Serie A, primește, sambata seara, de la ora 19:00, vizita celor de la Atalanta, intr-un meci constand in etapa #26. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV pe Digi Sport 3, Prima Sport 2 și Orange Sport. ...

- Cremonese, formația la care evolueaza Vlad Chiricheș, o infrunta in aceasta seara, de la ora 19:30, pe AS Roma, echipa antrenata de Jose Mourinho, in etapa #24 din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2, Orange Sport 2 și Prima Sport 2. ...

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani) este titular la AC Milan in derby-ul cu Inter, programat astazi, de la ora 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 3, Digi Sport 2 și Prima Sport 2. ...