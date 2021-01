Stiri pe aceeasi tema

- Scantei in partida dintre Inter și AC Milan in sferturile de finala ale Cupei Italiei! Vedetele celor doua formatii Romelu Lukaku și Zlatan Ibrahimovic au fost la un pas de o bataie pe teren.

- Zlatan Ibrahimovic si Romelu Lukaku au fost protagonistii unui episod teribil in meciul disputat aseara intre Inter Milano si AC Milan in Cupa Italiei.Cei doi au fost la un pas de bataie in momentul in care „Ibra” l-a jignit pe Lukaku, adresandu-i acestuia injurii cu referire la mama sa. Belgianul si…

- Portarul roman Ciprian Tatarusanu a fost titular la AC Milan in partida pierduta la limita in fata rivalei Inter Milano (scor 1-2), marti seara, in sferturile de finala ale Cupei Italiei la fotbal. Milan a condus cu 1-0 la pauza, gratie golului marcat de suedezul Zlatan Ibrahimovic (31), insa Inter…

- AC Milan, cu Tatarusanu în poarta, a fost eliminata de Inter Milano, scor 1-2, în sferturile Cupei Italiei. Un moment extrem de tensionat a avut loc chiar înainte de pauza, iar protagonisti au fost Zlatan Ibrahimovic si Romelu Lukaku. Citește mai mult pe Digisport.ro.

- AC Milan, cu portarul roman Ciprian Tatarusanu intre buturi, a acces in sferturile de finala ale Cupei Italiei la fotbal, invingand formatia Torino FC cu scorul de 5-4 la loviturile de departajare. La finalul timpului regulamentar de joc si al prelungirilor scorul a fost egal, 0-0. Gruparea „rossonera”…

- Atacantul belgian al echipei Inter Milano, Romelu Lukaku, a caștigat și el un trofeu individual in acest sfarșit de 2020. UEFA l-a desemnat golgheterul anului, in competitiile organizate de forul european.

- Atacantul belgian al echipei Inter Milano, Romelu Lukaku, a fost golgheterului anului 2020, in competitiile organizate de UEFA, anunta forul european, potriivt news.ro.Lukaku a marcat 16 goluri in aceste an, patru in Liga Campionilor, sapte in Liga Europe si cinci in Liga Natiunilor, depasindu-l…

- Ciclistii Remco Evenepoel si Wout van Aert sunt candidati la titlul titlul de Sportiv al Anului 2020 in Belgia, alaturi de fotbalistul Romelu Lukaku, atacantul echipei Inter Milano, conform listei finalistilor la fiecare categorie, comunicata luni dupa-amiaza de Asociatia jurnalistilor sportivi din…