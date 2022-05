Stiri pe aceeasi tema

- Inter a invins-o pe Empoli, scor 4-2, in etapa #36 din Serie A. In minutul 40, Empoli conducea cu 2-0 pe Giuseppe Meazza! Inter a intors scorul pana la final și o depașește temporar pe AC Milan in fruntea clasamentului. Rossonerii au un joc mai puțin disputat. Pinamonti, jucator imprumutat de Inter…

- AC Milan și Fiorentina se intalnesc duminica, de la 16:00, intr-o partida care conteaza pentru runda cu numarul 35 din Serie A. Echipa lui Pioli se poate desprinde la 5 puncte de Inter, principala urmaritoare in lupta pentru titlu. Dupa cadoul primit de la Ionuț Radu, AC Milan a devenit favorita pentru…

- SERIE A. Ionuț Radu (24 de ani) a greșit decisiv in Bologna - Inter 2-1 la golul doi marcat de gazde. La finalul restanței din etapa #20, portarul roman a avut nevoie de sprijinul colegilor. Folosit prima oara aseara la Inter in acest sezon de Serie A, pentru ca titularul Handanovic s-a accidentat la…

- Inter a invins-o categoric pe AS Roma, scor 3-1, in runda #34 din Serie A. Dupa victoria in fața fostului lor antrenor Jose Mourinho, „nerazzurii” sunt din nou pe primul loc, avand un punct peste AC Milan cu 5 meciuri inainte de finalul sezonului. AS Roma nu mai pierduse in Serie A din ianuarie, dar…

- Inter a caștigat la limita, scor 1-0, derbiul cu Juventus disputat la Torino, victoria fiind una foarte importanta pentru trupa lui Simone Inzaghi in lupta pentru titlul de campioana din Serie A.

- ​AC Milan a urcat pe prima poziție in clasamentul din Serie A, dupa ce s-a impus duminica, pe terenul celor de la Napoli, cu scorul de 1-0. Meciul a contat pentru etapa a 28-a a campionatului italian. Golul de pe stadionul „Diego Armando Maradona“ a fost inscris de francezul Olivier Giroud (’49).La…

- Napoli și AC Milan se intalnesc azi, de la 21:45, in cea mai așteptata partida a etapei a 28-a din Serie A. Cele doua rivale sunt implicate in lupta la titlu, alaturi de Inter, iar cine caștiga meciul din aceasta seara va urca pe prima treapta a clasamentului. Inter și-a facut, in sfarșit, datoria și…