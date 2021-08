Stiri pe aceeasi tema

- Echipa AC Milan a obtinut, luni, in deplasare, o victorie cu scorul de 1-0, in fata formatiei Sampdoria Genova, in prima etapa din campionatul Italiei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Brahim Diaz, in minutul 9. La AC Milan, portarul Ciprian Tatarusanu a fost rezerva.

- Ciprian Tatarușanu (45 de ani), portar la AC Milan, vorbește despre obiectivele sale in noul sezon de Serie A. Tatarușanu a vorbit intr-un interviu despre pregatirea sa inaintea debutului din campionatul Italiei, despre obiectivele pe care le are alaturi de Milan, dar și despre lupta pentru postul de…

- Inter Milano, campioana en titre a Italiei, va deschide sezonul din Serie A pe teren propriu cu Genoa, in sfarsitul de saptamana 21-22 august, conform calendarului competitional anuntat miercuri, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Echipa lui Antonio Conte a pus capat dominatiei din 2011 a…

- Finala așteptata de la Euro 2020 va avea loc duminica seara, ora 22:00, pe iarba de pe Wembley. Anglia, cu al sau slogan ”fotbalul se întoarce acasa”, disputa al șaselea meci pe teren propriu la acest turneu final, urmând sa înfrunte naționala care a impresionat cel mai…

- Scala din Milano se aventureaza in afara nobilelor sale ziduri pentru a oferi, la jumatatea lunii iulie, o serie de concerte gratuite, in aer liber, in zone emblematice din orasul situat in nordul Italiei.

- Alessandro Nesta, unul dintre cei mai valoroși fundași pe care AC Milan i-a avut, susține ca Leo Messi l-a facut pâna și pe el sa se simta inferior.Nesta și starul argentinian s-au înfruntat de patru ori, toate meciurile având loc în sezonul 2011/12 al Ligii Campionilor.…

- Fotbalistul suedez Zlatan Ibrahimovic a fost operat la genunchi dupa accidentarea la genunchiul stang care l-a facut sa rateze turneul final al EURO 2020, aflat in curs de desfasurare, a confirmat vineri clubul sau, AC Milan, citat de AFP. Ibrahimovic a fost supus unei artroscopii la Roma, iar "operatia…

