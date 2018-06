Abuzurile jandarmilor: Un jurnalist german a fost băgat în dubă și mai mulți protestatari au fost bătuți VIDEO Deși protestul a fost unul pașnic, jandarmii au gasit motive pentru a incerca sa impraștie cele cateva mii de oameni care au venit sa strige impotriva liderului PSD, a Guvernului și a modului in care parlamentarii Puterii au modificat legislația penala. Astfel, aproximativ 22 de protestatari au fost ridicați de jandarmi, iar unii dintre ei au fost trantiți la pamant și batuți cu brutalitate. Printre cei ridicați de jandarmi a fost și un jurnalist de la o publicație germana care a scris un reportaj in urma cu cateva luni in Teleorman. Pe de alta parte, un lucru cel puțin ciudat il constituie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Mitingul impotriva abuzurilor din justitie organizat de PSD, sambata seara, in Piata Victoriei s-a incheiat. Sustinatorii social democrati au venit din toate colturile tarii, lasand in urma lor mormane de gunoaie.

