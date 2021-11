Abuzuri şocante în spitalele de psihiatrie din Bulgaria Expertii Consiliului Europei au atras atentia joi asupra unor abuzuri socante impotriva pacientilor cu afectiuni mintale internati in spitalele de psihiatrie din Bulgaria si au subliniat ca este nevoie de ”actiuni urgente” pentru solutionarea ”problemelor grave” care dureaza de mult timp, potrivit dpa. Acuzatiile se refera la pedepse fizice si conditii sanitare nesustenabile, potrivit unui raport al Comitetului pentru prevenirea torturii si a tratamentelor inumane sau degradante (CPT) al Consiliului Europei. Astfel, in spitalele de psihiatrie din Bulgaria sunt comune practicile lovirii, palmuirii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

