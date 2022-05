Abuzuri și infracțiuni administrative la Primăria Mircești. Bugetul comunei s-a blocat în instanță iar ședințele de consiliu s-au mutat la Tribunal Jumatate dintre membrii Consiliului Local Mircești se judeca cu executivul primariei pentru a obține inapoi mandatele anulate prin hotarari de CL legalizate de secretar și primar in mod arbitrar. Cei 6 consilieri și-ar pierdut mandatele deoarece nu au dorit sa aprobe cu ochii inchiși, bugetul pe 2022, care cuprindea și anumite contracte oneroase cu firme de casa ale primarului USR. Bugetul comunei a fost votat ilegal, in aprilie 2022, doar de 5 consilieri USR, fara cvorum. Acest blocaj administrativ poate merge pana la dizolvarea Consiliului Local. Peste aceste abuzuri, la Primaria Mircești informațiile… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

