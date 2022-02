Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.600 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu doar 261 mai putin decat in ziua anterioara, potrivit anuntului facut miercuri de autoritati. In acelasi interval au fost raportate de catre INSP 44 de decese, din care 38 au fost nevaccinati.…

- Bulgaria va cere aproape tuturor calatorilor din Uniunea Europeana sa aiba un test PCR negativ pentru coronavirus inainte de intrarea in tara, impreuna cu un certificat pentru Covid-19 valabil, incepand de vineri, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii, citat de Reuters.Masura are ca scop…

- Masura are ca scop limitarea raspandirii variantei de coronavirus Omicron, a precizat ministerul.Bulgaria a inregistrat primele 12 cazuri de Omicron de la Anul Nou. Miercuri, a raportat o crestere brusca a noilor infectii la peste 6.200, de la aproximativ 1.900, cu o zi mai devreme.Conform regulilor…

- Noi condiții de intrare in Bulgaria incepand de maine. Masurile au ca scop limitarea raspandirii variantei de coronavirus Omicron Noi condiții de intrare in Bulgaria incepand de maine. Masurile au ca scop limitarea raspandirii variantei de coronavirus Omicron Bulgaria va cere aproape tuturor calatorilor…

- ​Începând de vineri, Bulgaria va cere aproape tuturor calatorilor din Uniunea Europeana sa efectueze un test PCR negativ pentru coronavirus înainte de intrare, împreuna cu un certificat COVID valabil, a anunțat miercuri Ministerul Sanatații, potrivit Reuters. Masura are…

- Guvernatorul teritoriului, Carrie Lam, a mai anunțat ca autoritațile au luat și alte masuri pentru limitarea raspandirii acestei tulpini, relateaza VOAnews.com Potrivit acesteia, sunt interzise zborurile care sosesc din Australia, Canada, Filipine, Franta, India, Pakistan, Regatul Unit si Statele Unite.Hong…

- Regatul Unit si SUA si-au exprimat din nou ingrijorarea in legatura cu actiunile militare ale Rusiei langa zona de frontiera cu Ucraina, informeaza sambata dpa. In cadrul unor discutii in marja reuniunii tarilor din G7 (Germania, Canada, Statele Unite, Franta, Italia, Japonia si Regatul Unit) care…

- Puterea de cumparare pe cap de locuitor la nivelul anului 2021 este de 7.453 euro in Romania, fața de 15.055 euro la nivel european, potrivit rezultatelor unui studiu GfK Purchasing Power pentru Europa, citat vineri de Agerpres . Practic, romanii au o putere de cumparare la jumatate comparativ cu media…