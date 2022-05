Stiri pe aceeasi tema

- COINCIDENȚA… Magistrații Tribunalului Vaslui au emis mandat de arestare pe numele lui Cristian Ionuț Borcea, un vasluian banuit de trafic de droguri de risc și mare risc. Mai exact, acesta a fost reținut de anchetatori dupa ce a fost surprins ca vinde droguri la un festival din Mamaia. Au urmat percheziții…

- Codin Maticiuc a vorbit pe canalul sau de YouTube despre ce se intampla in faimoasele cluburi de pe litoral, acum ca sezonul estival a inceput iar de 1 mai au avut loc deja primele petreceri. Codin Maticiuc este cunoscut pentru stilul sau de viata luxuriant, fiind de asemenea si un impatimit al petrecerilor…

- Joi, 5 mai 2022, la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii “Sfanta Maria” din Iași, s-a prezentat o fetița, in varsta de 4 ani, care a fost diagnosticata cu conjunctivita la ambii ochi. Fetița a dezvoltat aceasta afecțiune dupa expunerea la raze ultraviolete la Gradinița…

- NU RATATI… Dorina Stoica a publicat in vara anului 2021, cartea de versuri „Sentimente sub forma de acatist” la Editura Papirus Media din Roman, in colectia 2021, „Anul Garabet Ibraileanu-150 de ani de la nastere”. Cartea va fi lansata sambata, 30 aprilie, ora 12.00, la Centrul Mihai Eminescu din Barlad…

- HRISTOS A INVIAT!… Preasfintitul Parinte Episcop Ignatie a oficiat slujba de binecuvantare si a inaugurat Asezamantul social „Sfintii Adrian si Natalia” care functioneaza in cadrul parohiei „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din Vaslui. Acesta este cel de al optulea asezamant social al Asociatiei „Filantropia…

- Opt indivizi din Iași vor fi nevoiți sa dea explicații in instanța, dupa ce au fost acuzați de trafic de droguri de mare risc in forma continuata. Astfel, anchetatorii i-au trimis in judecata pe Gelu Gheorghe Junica, Mugurel Constantin Mareș, Alexandru Horobeț, Florin Prajina, Catalin Cojocaru, Dorel…