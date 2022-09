Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit duminica, in juurl orei 15.50, dupa ce a fost accidentata de o motocicleta pe Drumul Național 54A, in comuna Grojdibodu. Din primele verificari, polițiștii au constatat faptul ca, in eveniment a fost implicat o motocicleta condusa de un tanar, in varsta de 20 de ani, din județul Olt,…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Crin Bologa, a declarat miercuri, la Parlament, ca politistii judiciari detasati la DNA nu sunt subordonati “in niciun mod” Ministerului de Interne, ci doar procurorilor. “Politia judiciara de la Directia Nationala Anticoruptie nu este subordonata…

- Doua autoturisme s-au ciocnit sambata, in jurul orei 17:00, pe Drumul Expres 12 (DEx12), pe sensul de mers Balș catre Slatina, in zona localitații Slatina. Din primele verificari, polițiștii au constatat faptul ca in eveniment au fost implicate mașinile conduse de un barbat in varsta de 41 de ani, din…

- Disparitii pe banda rulanta intr-un oras din vestul tarii. Polițiștii din Caraș-Severin efectueaza cauta un minor de 16 ani, care a plecat de la domiciliul din Bocsa in cursul zilei de ieri, duminica, 21 august. Din acelasi oras a fost data disparuta ieri si o minora in varsta de 15 ani. In aceasta…

- Miercuri, 17 august, la ora 17.32, polițiștii din Seini au fost sesizați de catre o femeie de 44 de ani din județul Satu Mare despre faptul ca fiica ei de 12 ani a fost victima unui accident rutier produs in centrul orașului. ”In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari, polițiștii…

- ACȚIUNI… Polițiștii vasluieni au controlat, in doar cateva ore, peste 90 de vehicule. Acțiunea s-a desfașurat pe 3 august, in intervalul orar 09:00-12:00, și a avut drept scop creșterea gradului de disciplina rutiera și pentru combaterea nerespectarii normelor legale de catre pietoni și de catre conducatorii…

- Politistii, jandarmii si reprezentantii Agentiei Nationale Antidrog din Bistrita-Nasaud au desfasurat astazi, 6 iulie, o activitate de informare si prevenire, cu mesaje adaptate contextului: tabara in vacanta mare. Astfel, aproximativ 40 de copii si tineri aflati in tabara de la Valea Mare au interactionat…

- Un mort, doi raniți grav și patru persoane reținute. E bilanțul unei reglari de conturi extrem de violente, filmata de o camera de supraveghere din localitatea Cogealac, județul Constanța. Imaginile au un puternic impact emoțional. Incidentul a avut loc ieri dupa-amiaza in localitatea Cogealac. In…