Un studiu pe un lot format din 15.000 de persoane arata ca a lua frecvent antibiotice dupa varsta de 50 de ani marește riscul de declin cognitiv. Studiul a fost publicat in revista PlosOne, in luna martie anul acesta. Legatura dintre antibiotice și declinul cognitiv a fost descoperita de epidemiologi de la Harvard Medical School din SUA, care au studiat efectele asupra sanatații a folosirii cronice pe termen lung a acestor medicamente, in cadrul unui vast proiect numit Nurses Health Study. Pentru acest proiect, ei au monitorizat mii de asistente carora li s-au prescris antibiotice pe termen lung…