- Doi baieti de 11 si 13 ani au fost tinuti in sclavie, la o ferma de animale, chiar de tatal lor! Copiii au fost abuzati si obligati sa lucreze zi-lumina, timp de doi ani. Totul s-a aflat dupa ce fratii au reusit sa fuga.

- E joi. In curtea Liceului Teoretic Amarastii de Jos e plin de culori. Este ziua Targului de Toamna, evenimentul care umple de viata curtea liceului in fiecare an. Conform traditiei, elevii vand delicatese si obiecte felurite, iar banii stransi vor fi donati in scop caritabil. Anul acesta, fondurile…

- Aproximativ 200 de copii primesc mancare, zilnic, de la Cantina de Ajutor Social. Conducerea Directiei de Protectie Sociala din cadrul Primariei Targu Jiu a hotarat sa sprijine numai minorii. Adultii beneficiaza de masa gratuita doar 90 de zile pe an...

- In ciuda faptului ca de mai bine de 14 luni nu exista consiliu local și din aceasta cauza bugetul pe anul 2019 nu este aprobat, primarul comunei Berceni, Gheorghe Covrigea a reușit totuși sa miște lucrurile și sa finalizeze proiecte importante pentru comunitate. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov,…

- Unul dintre atuurile pensiei private obligatorii din cadrul Pilonului II este faptul ca poate fi mostenita. Doar ca, potrivit legii, mostenitorul nu incaseaza suma de bani aflata in contul mostenit decat daca este minor, altfel, mosteneste doar un alt cont de pensie privata. In plus, daca un cont de…

- Pe perne, in loc de pupitre si scaune, asa invata elevii clasei I-a B de la Liceul de Arta „Octav Bancila“ din Iasi. Si asta nu pentru ca ar fi o metoda inovatoare in desfasurarea procesului educativ, ci pentru faptul ca micutii au inceput anul scolar intr-o clasa goala. Cu doar cateva zile inainte…

- 13 scoli si trei gradinite din Bucuresti vor ramane luni inchise fiindca lucrarile pentru reabilitarea cladirilor nu s-au incheiat. Unitatile de invatamant propun realocarea elevilor care nu pot sta acasa in alte scoli si gradinite.