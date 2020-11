Aburii alcoolului. O veveriță s-a îmbătat după ce a mâncat pere fermentate O femeie din Minnesota s-a trezit cu un petrecareț in curte. Nu era un vecin, barurile sunt oricum inchise in mare parte. Era o veverița care a consumat pere fermentate din gradina femeii. Imuni la Covid-19, fara sa fi fost infectați vreodata. Unii oameni au anticorpi anti-SARS-Cov-2, chiar daca nu au fost niciodata in contact cu acesta Covid-19| Noua schema de tratament a medicului Alexie. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Statele Unite au inregistrat un record absolut al infecțiilor cu COVID-19: peste 91.000 in ultimele 24 de ore. Aceasta cifra nu a fost niciodata inregistrata pana acum, de la inceputul pandemiei. SUA depașesc 9 milioane de cazuri, iar o creștere a infecțiilor este inregistrata in mai mult de 20 de state.…

