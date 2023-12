Abu Dhabi este pe cale să cumpere un pachet de acţiuni la un port cheie al Turciei, din Izmir – surse Potrivit potentialului acord, grupul controlat de stat AD Ports Group ar investi intr-o entitate care urmeaza sa fie infiintata de Turkey Wealth Fund pentru a conduce portul Izmir, de pe coasta Marii Egee, au spus doua dintre surse. Sursele au cerut anonimatul pentru a discuta despre detaliile acordului care nu a fost inca finalizat. Marimea participatiei nu a fost clara, dar una dintre surse a spus ca tranzactia ar putea fi evaluata la aproximativ 500 de milioane de dolari. Portul, detinut de fondul suveran de avere al Turciei, este o poarta importanta in tara, care are nevoie de noi investitii.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

