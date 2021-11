Stiri pe aceeasi tema

- - Non-musulmanii vor putea sa se casatoreasca, sa divorteze si sa obtina custodia comuna a copiilor in baza legislatiei civile din Abu Dhabi, conform unui nou decret emis duminica de conducatorul acestui stat al Emiratelor Arabe Unite, a anuntat agentia de stiri de stat WAM, preluata de Reuters.…

- Cooperarea stransa dintre Israel si China starnește interesul administratiei Joe Biden care va puncta acest lucru in cursul intrevederii secretarului de Stat Antony Blinken cu ministrul israelian de Externe, Yair Lapid, afirma un oficial de la Washington. „Secretarul de Stat va fi direct cu prietenii…

- Accidentul aviatic a avut loc duminica dimineața in regiunea ruseasca Tatarstan. Aparatul de zbor care s-a prabușit era un avion ușor, model L-410, relateaza agentia de stiri Interfax, citata de Reuters , și agenția Tass . Potrivit Ministerului rus pentru Situatii de Urgenta, la bordul avionului se…

- Produsele Facebook sunt daunatoare copiilor si provoaca divizari, a afirmat o fosta directoare a companiei, Frances Haugen, devenita avertizor de integritate, intr-o audiere care a avut loc marti in Congresul Statelor Unite, transmite Reuters, citat de news.ro ”Sunt aici astazi pentru ca eu…

- Un schimb de focuri a avut loc luni intre forte de securitate afgane si atacatori necunoscuti la poarta dinspre nord a aeroportului din Kabul, a anuntat armata germana pe Twitter, relateaza Reuters. In incident au fost implicate forte afgane, americane si germane. Un soldat afgan a fost ucis si alti…

- Barbatul care a afirmat joi ca are o bomba in autoturismul sau parcat in apropierea Capitoliului se afla acum in custodia politiei, a declarat o sursa din politie citata de Reuters. "A iesit afara din masina si l-au prins. Il avem in custodie", a declarat un politist citat de Reuters.…