ABSURDUL CU VOCE DE CAPRĂ Complexe, stridenta colorata, balegareala autohtona. Si ne mai si mandrim cu asa ceva. Cei mai penibili, comentatorasii, comentacii de minuturi și scoruri, cronicarii-gagauta si alte taraturi, acesti, vorba de la I. Peltz, „hemoroizi cu ochi” ce produc vibratii cand sunt scoși din post și postura. Intotdeauna a fost asa, nu ne facem bine. De la premieri și […] The post ABSURDUL CU VOCE DE CAPRA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

