Absorbție de fonduri europene, 2007-2019. Împliniri și eșecuri In cei 13 ani de cand Romania este membra a Uniunii Europene (UE), țara noastra are un sold pozitiv de 35,52 miliarde de euro, fonduri europene primite peste banii cu care am contribuit noi la bugetul UE. In ceea ce privește cei 54,43 miliarde de euro, fonduri primite de la Comisia Europeana, pentru decontarea cheltuielilor din proiectele de investiții derulate in Romania, acești bani includ și 2,75 miliarde de euro, fondurile din programele de pre-aderare (PHARE, ISPA), bani care au intrat in Romania incepand cu anul 2007.

