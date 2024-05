Stiri pe aceeasi tema

- In contextul finalizarii anului de studii, ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a efectuat o vizita la penitenciarul pentru copii, nr.10 Goian. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Veronica Mihailov-Moraru a scris ca fiecare dintre copiii aflați in detenție au dreptul la continuarea studiilor…

- Anul de studii 2024/2025 va incepe pe 1 septembrie și se va incheia pe 31 mai. Astfel, primul clopoțel va suna duminica, iar ultimul – simbata, transmite Noi.md. Informația a fost comunicata de catre ministrul educației și cercetarii Dan Perciun, in cadrul unui live pe Facebook. „In realitate se va…

- Nicolae Guța a devenit viral și pe Tiktok, de curand. Ultimul live a fost, de departe, un real succes și i-a adus și o suma importanta in buzunare. Manelistul a dat și dedicații pentru fanii lui.

- O casa de pe strada Ion Pop Reteganu din Bistrița a fost cuprinsa de flacari marți dimineața. Pompierii bistrițeni s-au luptat 3 ore sa stinga incendiul și spun ca pe timpul intervenției niciun hidrant de la care s-a incercat alimentarea nu a funcționat. „Hidranții stradali pot fi afectați pe timpul…

- CSC Dumbravița a terminat la egalitate in runda a 19-a, ultima a sezonului regular, dupa ce a fost egalata pe final, de oaspeții din Miercurea Ciuc, dintr-un 11 metri dat ușor, ca la „județ”. Echipa banațeana a fost mai activa in prima parte și parca ea se afla pe poziție de play-off. Unul dintre atacurile…

- Ultimul veteran de razboi din Farau, Ioan Loghin, s-a stins din viața luni, 11 martie 2024, la locuința sa din sat, cu mai puțin de doua luni inainte de implinirea varstei de 103 ani! Fostul luptator din al Doilea Razboi Mondial avea corpul plin de schije de pe front, iar din iulie a ramas vaduv. […]…

- Line-up ul asteptatului One Festival, care va avea loc la vara, in localitatea clujeana Camarașu, devine din ce in ce mai interesant. Dupa ce Mr. Juve și-a anunțat prezența la eveniment, un nou nume sonor anunța ca va participa la eveniment, și anume cunoscutul Robert Lele. Acesta a trimis și un mesaj…

- Prima competiție la care Simona Halep poate juca dupa ce TAS a decis sa ii reduca suspendarea de la 4 ani la 9 luni este Miami Open, turneu programat in perioada 19-31 martie, a notat GSP.ro. Constanțeanca nu mai apare insa in clasamentul WTA din cauza absenței indelungate, ceea ce inseamna ca va fi…