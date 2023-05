Absolvenții din Gorj, invitați să se înregistreze ca șomeri Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca(AJOFM) Gorj a anuțat ca absolvenții promoția 2023 sunt asteptati sa se inregistreze in evidenta agenției. Absolvenții pot beneficia servicii personalizate in vederea integrarii pe piata fortei de munca. Conform AJOFM, data absolvirii pentru anul scolar 2022-2023 este 02.06.2023 pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent daca promoveaza sau nu examenul de bacalaureat, și 23.06.2023 pentru absolvenții școlilor profesionale și postliceale, iar in termen de 60 de zile de la absolvire. Inregistrarea ca persoana aflata in cautarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

