Absolvenţii din 2024 au 60 de zile pentru a se înregistra pentru ajutorul de şomaj Absolventii, in varsta de minimum 16 ani, ai institutiilor de invatamant promotia 2024 pot beneficia de o indemnizatie de somaj pentru o perioada de 6 luni, reprezentand 50% din valoarea indicatorului social de referinta (ISR) al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca daca se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca […] The post Absolventii din 2024 au 60 de zile pentru a se inregistra pentru ajutorul de somaj appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții de liceu pot primi, timp de șase luni, o indemnizație daca se inregistreaza ca persoana in cautarea unui loc de munca. Termenul limita de inscriere la Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca, pentru absolvenții care nu au promovat BAC-ul, se apropie.

- Tinerii care finalizeaza liceul sau facultatea in aceasta vara pot aplica pentru ajutor de șomaj pe o perioada limitata. Iata ce condiții trebuie indeplinite și ce acte sunt necesare. Conform Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), absolvenții de liceu și de facultate pot primi o…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) a transmis ca absolvenții de liceu și de facultate au dreptul la un ajutor in valoare de 330 de lei, timp de 6 luni.”Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care in termen de 60 de…

- Absolvenții de liceu sau facultate din promoția 2024 pot beneficia de o indemnizație de șomaj in valoare de 330 de lei pe luna, timp de șase luni, daca se inregistreaza la Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) in termen de 60 de zile de la terminarea cursurilor. Aceasta informație…

- Celebra casa de moda franceza Dior se afla in centru unui scandal de proporții dupa ce, o filiala a acesteia a fost acuzata de exploatare a forței de munca in intreprinderile de producție. Carabinierii din Milano au pus in aplicare un decret de „administrare judiciara” emis de Tribunalul din Milano…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Dolj informeaza absolventii promotiei 2024 ca, in termen de 60 zile de la absolvire, sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile in scopul integrarii acestora pe piata fortei de munca.Absolventii…

- Traim intr-o lume marcata de schimbari demografice rapide și o piața a muncii tot mai dinamica. Germania face un pas decisiv pentru a atrage muncitori calificați din afara Uniunii Europene. Introducerea Cardului de Oportunitate (Opportunity Card) reprezinta o masura inovatoare menita sa raspunda deficitului…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica, la ceremonia dedicata Zilei romanilor de pretutindeni, ca romanii vor avea locuri de munca mai bine platite. Mai mult, nu vor fi nevoiți sa renunțe la cetațenia romana pentru a se bucura de aceste beneficii. Marcel Ciolacu, ințelegere cu premierul Spaniei…