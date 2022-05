Stiri pe aceeasi tema

- East European Comic Con, editia a zecea, cel mai mare eveniment din estul Europei dedicat pasionatilor de filme, seriale, benzi desenate, jocuri video, va avea loc in perioada 26-28 august in complexul Romexpo din Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a acordat Diplome de Onoare pentru Cosmin Ciorba, elev in clasa a 11-a la Liceul „Ion Creanga”, și Andrei Copaci, elev in clasa a XII-a la Liceul „Prometeu-Prim” din Capitala.

- Cand incepe vacanta de vara 2022 pentru elevii din fiecare clasa? Elevii și copiii de gradinița vor intra in vacanța de vara pe data de 11 iunie 2022, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Semestrul al II-lea se va incheia vineri, 10 iunie, pentru majoritatea elevilor. Vacanta de vara…

- Din data de 9 martie, cand au fost eliminate restricțiile Covid-19, angajatorii din HoReCa au scos la bataie peste 11.000 de locuri de munca in țara și in strainatate. Acest lucru plaseaza industria ospitalitații pe locul 2 in topul sectoarelor cu cele mai multe oferte de angajare publicate pe eJobs…

- De maine, 2 mai, toți elevii se intorc la cursuri, dupa vacanța de Paști. Urmeaza 6 saptamani de școala pentru majoritatea, care vor incheia anul școlar aces in data de 10 iunie. In aceasta perioada sunt programate și ultimele teze. In perioada 10-26 mai vor avea loc evaluarile naționale pentru elevii…

- Florin Cițu, președintele PNL, și Daniel Olteanu, președintele ALDE, au semnat protocolul de fuziune dintre cele doua partide. In baza protocolului agreat de cele doua formațiuni politice, in structurile de conducere actuale ale PNL vor fi cooptați, la nivel central, județean și local, reprezentanți…

- Politistii din Capitala au facut miercuri o perchezitie domiciliara intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de inselaciune. Conform politistilor, din probele administrate, in perioada decembrie 2021 – februarie 2022, a rezultat presupunerea rezonabila ca membrii unei familii ar avea preocupari…