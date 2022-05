Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții celor mai bune universitați din lume vor fi eligibili pentru vize de munca in Marea Britanie, in cadrul unei noi campanii de vize care urmarește sa ii atraga pe „cei mai straluciți și mai buni” in profesia lor. Schema ii are in vedere pe absolvenții celor mai bune universitați din afara…

- Aproximativ 3.000 de angajati din 60 de intreprinderi urmeaza sa participe - incepand din iunie - la un test la scara larga, in Regatul Unit, a unei saptamani de munca de patru zile, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Social Absolvenții instituțiilor de invațamant, promoția 2022, au 60 de zile la dispoziție pentru a se inscrie la AJOFM mai 5, 2022 08:37 Absolventii instituțiilor de invațamant, promoția 2022, care se inregistreaza in evidentele agentiilor pentru ocuparea forței de munca, in raza carora iși au domiciliul,…

- Politistii si procurorii au facut, miercuri, 13 perchezitii in judetul Iasi la persoane suspectate de trafic de persoane si spalare de bani. De asemenea, in Marea Britanie au fost facute 13 perchezitii, fiind vizata aceeasi grupare. Suspectii au dus cel putin 12 persoane la munca in Marea Britanie,…

- Miercuri, 27 aprilie 2022, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iași și procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași au efectuat 13 percheziții domiciliare, in județul Iași, la domiciliile unor persoane banuite de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup…

- Leonard Miron a ajuns pe mana medicilor, din cauza problemelor pe care le avea de ceva vreme la genunchi. Fostul prezentator TV a ramas imobilizat la locul de munca, in Marea Britanie, acolo unde locuiește și astfel a ratat petrecerea de ziua lui, organizata in fiecare an de mama lui. „Pot sa spun ca…

Un barbat a murit in timp ce efectua o operațiune la Uzina Electrica Paroșeni. Victima a fost acoperita cu cenușa și nu a mai putut fi salvata de medici.