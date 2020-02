Stiri pe aceeasi tema

- "Cele 25 de ordonanțe de urgenta al caror conținut nu il cunoaște nimeni, inseamna aproape o lovitura de stat. Nu poți sa modifici sistemul electoral dintr-o data, fara sa știe nimeni despre ce este vorba, sa dai sistemul public de sanatate unor privați pur și simplu pentru ca poți face acest lucru,…

- Centrul comercial Ocean Plaza din Kiev s-a transformat intr-un adevarat infern, dupa ce o teava cu apa fierbinte a cedat. In cateva minute, parterul cladirii a fost inundat, iar aburii si apa au inundat si strada.

- Rețelele de socializare au fost invadate, in 2019, de selfie-urile politicienilor, care au dorit astfel sa arate o noua latura a lor, mai populara, mai umana și mai aproape de oameni. Dintre toți, actualul ministru al Finanțelor, Florin Cițu, pare cel mai mare fan al acestui stil fotografic.Citește…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, dupa votul din Parlament cu privire la dublarea alocatiilor pentru copii, ca „orice cheltuiala suplimentara la buget, asa cum e construit, nu poate fi suportata decat daca se renunta la alte categorii de cheltuieli". „Sa vii cu o sarabanda de masuri, cu cresterea…

- O femeie in varsta de 60 de ani, a murit dupa ce a fost lovita de obiecte care au cazut de pe o cladire din apropierea celebrei intersecții Times Square din new York, potrivit 20minutos.es.Se pare ca femeia a fost lovita de tencuiala cazuta de pe cladire, in timp ce mergea pe jos pe trotuarul unei strazi…

- Avocata familiei Melencu, Carmen Obarșanu, vine cu detalii spumoase din dosarul Caracal, care de luni bune de zile ține Romania cu sufletul la gura. Dupa ce a dezvaluit ca Gheorghe Dinca le-a hranit pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu cu crenwurști și vin dupa ce le-a rapit, Obarșanu a dezvaluit…

- Forțaumana este lasata ultima in economia unei instituții, o spunechiar președintele Sindicatului Polițiștilor Pro Lex. Cladirea depe strada Eforie 3-5 unde iși desfașoara activitatea douastructuri ale Ministerului de Interne trebuie demolata pentru caprezinta un risc seismic major. Oamenii vin insa…

- Locatarii blocului de pe Cloșca in care a avut loc explozia din aceasta dupa-amiaza au reușit sa intre in locuințe dupa ce s-a intocmit un raport de expertiza de catre Inspectoratul de Stat in Construcții prin care se atesta ca structura de rezistența a cladirii nu a fost afectata. Niciunul dintre…