Stiri pe aceeasi tema

- In 2018, profesorul doctor Ionuț Alexandru Tudorie, absolvent de marca al Seminarului Teologic „Chesarie Episcopul” Buzau, devenea decanul academic al uneia dintre cele mai importante facultați de Teologie Ortodoxa din SUA: Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Vladimir” din New York. Recent, coducerea…

- In 2018, profesorul doctor Ionuț Alexandru Tudorie, absolvent de marca al Seminarului Teologic „Chesarie Episcopul” Buzau, devenea decanul academic al uneia dintre cele mai importante facultați de Teologie Ortodoxa din SUA: Seminarul Teologic Ortodox „Sfantul Vladimir” din New York. Recent, coducerea…

- Mircea Goia este noul director general interimar al CUPRUMIN Abrud. Este un profesionist in domeniu cu o cariera lunga in companie Mircea Goia este noul director general interimar al CUPRUMIN Abrud. Este un profesionist in domeniu cu o cariera lunga in companie Mircea Goia este noul director general…

- Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA, din data de 26.04.2024, a luat incetarea de drept a mandatelor lui Chirila Constantin prin ajungerea la termen in data de 04.05.2024, Gavruta Adrian Daniel si Diaconu Catalin prin ajungerea la termen in data de…

- Mihai Stoica (59 ani), directorul Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat in ce stadiu se afla negocierile pentru transferul lui Florinel Coman. Dupa partida cu Ucraina, caștigata de „tricolori” cu 3-0, Gigi Becali a declarat ca Al Duhail, club din Qatar, va achita clauza de 5 milioane de…

- Producatorul de ambalaje din material plastic Romcarbon a informat piata de capital cu privire la decizia Consiliului de Administratie din 10 mai privind subscrierea de actiuni Premier Energy, una dintre companiile private de infrastructura energetica integrata pe verticala cu cea mai rapida crestere…

- Alba, 28 mai 2024 – DN AGRAR Group (simbol BVB: DN ), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, lider in productia de lapte de vaca, a incheiat primul trimestru din 2024 cu afaceri de 40 milioane de lei și un profit net de 8 milioane de lei, in contextul in care prețul laptelui a scazut cu…

- Markus Kamieth a fost numit presedinte al Consiliului de Administratie al conglomeratului german BASF SE, a informat compania prin intermediul unui comunicat transmis catre Romanialibera.ro. La incheierea Adunarii Anuale a Actionarilor 2024 din cursul zilei de astazi, Markus Kamieth a devenit noul Presedinte…