- Cazul padurarului Liviu Pop, ucis in Maramures in timp ce incerca sa opreasca o taiere ilegala de arbori, a fost preluat de catre procurorul general. Acest lucru s-a intamplat dupa ce reprezentantii Comunitatii Declic au inmanat oficialului de la Bucuresti o petitie semnata de catre 30.000 de cetateni.

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a dispus, vineri, ca Parchetul General sa preia ancheta in cazul uciderii padurarului Liviu Pop din Maramures. Decizia a fost luata dupa ce comunitatea Declic i-a inmanat joi lui Bogdan Licu o petitie semnata de peste 30.000 de cetateni, prin care…

- Reprezentantii Comunitatii Declic i-au inmanat, joi, 21 noiembrie, procurorului general, o petitie semnata de 30.000 de cetateni. Semnatarii solicita o ancheta impartiala in cazul padurarului Liviu Pop, ucis in Maramures, precum si preluarea anchetei de catre Parchetul General.

- Reprezentantii Comunitatii Declic i-au inmanat, joi, procurorului general, o petitie semnata de 30.000 de cetateni. Oamenii cer o ancheta impartiala in cazul padurarului Liviu Pop, ucis in Maramures si mutarea anchetei, deoarece dupa mai bine de o luna, nu exista suspect in acest caz, scrie gandul.info…

- Anchetatorii au stabilit ca hotii de lemne au taiat doua zile consecutiv arbori din padurea unde a fost gasit ucis Liviu Pop. Procurorul de caz nu ia insa in calcul implicarea mafiei lemnului in acest caz.

- Cazul lui Liviu Pop, padurarul din Maramures ucis saptamana trecuta, a ajuns in presa internationala. BBC, televiziunea publica din Marea Britanie, relateaza, plecand de la acest caz, despre faptul ca sase padurari au fost ucisi in ultimii doi ani.

- Potrivit unor surse apropiate ale celor trei suspecti, barbatii au fost ridicati si dusi la audieri inca de joi dimineata, 17 octombrie, fiind ultimii care l-au vazut pe Liviu Pop in viata. Medicii legisti care au analizat cadavrul lui Liviu Pop au spus ca padurarul avea multiple fracturi interne, in…

- Și-a sarutat cei trei copii și soția și a plecat. Datoria il chema. Cateva ore mai tarziu, trupul neinsuflețit al padurarului Liviu Pop a fost gasit aruncat intr-o rapa. Fusese ucis de gloanțele propriei arme. Acum, in timp ce anchetatorii ii cauta pe criminali, colegii lui iși urla revolta.