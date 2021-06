Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de amploare a izbucnit la un centru de colectare a deșeurilor din cartierul Militari, din vestul Capitalei. In interior sunt butelii și alte recipiente sub presiune. Incendiul a cuprins mai multe containere cu deșeuri dintr-un depozit REMAT aflat pe strada Barsanești, in sectorul 6. Flacarile…

- Doi tineri, de 17 si 20 de ani, au fost injunghiati, joi, in apropierea unei unitati de invatamant din sectorul 2 al Capitalei. Cei doi au fost transportati la spital, iar polițiștii ii cauta pe agresori. ”La ora 13.00, prin apel 112, a fost sesizat faptul ca in apropierea unei unitati de invatamant…

- Trei autospeciale de pompieri au intervenit in aceasta dimineața la un incendiu izbucnit in sectorul 1 al Capitalei. La fața locului a fost necesara și intervenția poliției pentru ca proprietarul imobiliului cuprins de flacari a devenit recalcitrant și a fost necesara imobilizarea lui. Incendiul a fost…

- Premierul Florin Cițu va petrece Sarbatorile Pascale in familie. “De Paste, in familie. Si n-o sa ma vedeti. O sa va las in pace”, a anunțat Florin Citu. Premierul Florin Citu a ținut sa precizeze ca se va implica in rezolvarea problemei adoptarii bugetului Capitalei, subliniind ca un Bucuresti fara…

- Vicepremierul Dan Barna care este și co-președinte USR PLUS susține ca a vrut sa medieze conflictul dintre Nicușor Dan și consilierii USR PLUS, dar nu l-a cautat nimeni, a declarat Barna dupa scandalul declanșat de blocarea bugetului Capitalei de catre consilierii USR PLUS. Dan Barna a declarat miercuri…

- Imaginile au fost surprinse chiar in momentul acțiunii de un locatar din zona. O femeie amenința ca se sinucide, iar pompierii și polițiștii au intervenit promt. In incercarea de a preveni tragedia, pompierii special pregatiți au coborat simultan in rapel de pe bloc și au blocat geamurile apartamentului…

- Un barbat a amenintat cu o pusca persoanele care se aflau in parcarea unui supermarket din sectorul 6 al Capitalei. Panicați, oamenii au reușit sa alerteze un echipaj de jandarmi, care se afla in zona. “Jandarmii s-au indreptat la locul indicat, unde l-au gasit pe barbat ținand in mana o arma pe care…