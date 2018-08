Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro se pregatea duminica sa raspunda cu fermitate atentatului a carui tinta a fost cu o zi inainte, acuzandu-l pe omologul sau columbian Juan Manuel Santos ca este responsabil si alimentand temeri cu privire la un val de represalii vizandu-i pe adversarii sai,…

- Statele Unite nu sunt cu nimic implicate in incidentul petrecut sambata in capitala Venezuelei, Caracas, descris de presedintele Nicolas Maduro drept o tentativa de asasinat in care s-au folosit drone pentru a-l ucide, a asigurat consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump,…

- Atentatul asupra lui Maduro a fost revendicat de rebelii venezueleni, o grupare militara formata din civili și soldați dezertați care iși spun „Miscarea nationala a soldatilor in camasa”, scrie AFP. Potrivit unui comunicat de revendicare citit de Patricia Poleo, o jurnalista apropiata de opozitie care…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a acuzat pe omologul sau columbian Juan Manuel Santos ca este responsabil de un atentat care l-a vizat sambata, la Caracas, comis potrivit autoritatilor venezuelene cu drone incarcate cu explozivi, relateaza AFP. ”Astazi au incercat sa ma asasineze”, a declarat Maduro…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat sâmbata seara ca s-a încercat asasinarea sa, acuzându-l pe presedintele columbian Juan Manuel Santos ca se afla în spatele "atentatului" comis cu drone

- Casa Alba a subliniat luni ca Statele Unite nu recunosc anexarea Peninsulei Crimeea la Rusia, la cateva zile dupa unele afirmatii ambigue facute de presedintele american, Donald Trump, pe aceasta tema, relateaza AFP. "Nu recunoastem tentativa Rusiei de a anexa Crimeea. Sanctiunile impotriva Rusiei vor…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a calificat miercuri pe vicepresedintele american Mike Pence, care efectueaza in prezent un turneu in America Latina, drept un "sarpe veninos" si a acuzat Uniunea Europeana, care tocmai si-a extins sanctiunile impotriva regimului de la Caracas, ca "ingenuncheaza"…

- Statele Unite nu vor recunoaste rezultatele alegerilor prezidentiale care se desfasoara duminica in Venezuela, a declarat John Sullivan, adjunct al secretarului de stat american, citat de Reuters. Oficialul american a afirmat ca reactia la scrutin va fi discutata luni, la o reuniune a G20 la Buenos…