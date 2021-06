Absenteism istoric la alegerile regionale si departamentale din Franta . De asemenea, rezultatele sunt impartite. Rassemblement National (Adunarea Nationala – RN), partidul de extrema dreapta al lui Marine le Pen, conduce in regiunea de coasta franceza Proventa-Alpi-Coasta de Azur (PACA), in timp ce a suferit un recul semnificativ in restul tarii, relateaza DPA, potrivit Agerpres . Candidatul RN Thierry Mariani a obtinut cel mai mare numar de voturi, 36,4%, in PACA, a anuntat Ministerul de Interne. Renaud Muselier, din tabara conservatoare (Les Republicains, dreapta), a obtinut 31,9 la suta. El…