Absența serviciilor medicale și a medicamentelor, o ”eutanasie ascunsă” Lipsa medicamentelor și accesul limitat sau imposibil la servicii medicale reprezinta, in opinia papei Francisc, o ”eutanasie ascunsa”, transmite Vatican news. Este una dintre realitațile subliniate de suveranul pontif la intalnirea cu asociația religioasa a instituțiilor socio-sanitare din Italia, care a avut loc saptamana aceasta la Vatican. Papa Francisc vorbește despre o”saracie sanitara” in Italia, mai ales in unele zone cu situație socio-economica dificila. In aceste zone, sunt persoane care, din cauza saraciei, nu-și pot asigura tratamentul, pentru care și coplata este o problema ceea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

