- Miliardarul tech Elon Musk a spus, marți, ca ia o pauza de la Twitter “pentru o vreme”, dupa ce postarile sale de pe platforma au ajutat la alimentarea unei frenezii de pe bursa care a propulsat prețurile la acțiunile unor companii, potrivit AFP.

- CEO-ul Tesla și SpaceX Elon Musk a anunțat marți ca renunța la Twitter „pentru o vreme”, dupa ce postarile sale de pe rețeaua sociala au contribuit la alimentarea unei frenezii bursiere care a dus la creșterea vertiginoasa a acțiunilor unor companii, relateaza AFP și Barrons. „Fara…

- Prețul criptomonedelor Dogecoin a crescut cu peste 300 la suta in 24 de ore, dupa ce un forum de pe Reddit și-a propus sa o transforme in echivalentul cripto al fenomenului GameStop. Dogecoin a fost uitat in ultima perioada, deși a prins viața in 2013 din spatele unei glume pe Twitter, insa un forum…

- O disputa a izbucnit pe retelele de socializare intre Elon Musk (CEO-ul SpaceX) si Jeff Bezos (CEO-ul Amazon), aflati intr-o competitie stransa pentru constelatiile lor de sateliti plasati pe orbite joase, cu scopul de a furniza din spatiu servicii de internet de mare viteza, informeaza AFP.…

- Tesla a raportat sambata un nivel peste asteptari al livrarilor de vehicule in 2020, sustinute de cresterea constanta a cererii de vehicule electrice, dar au ratat usor obiectivul ambitios la companiei, intr-un an dificil pentru industria auto globala, transmite Reuters, potrivit news.ro. Compania…

- Elon Musk a dezvaluit pe Twitter ca a incercat sa vanda Tesla catre Apple "in perioada grea din timpul dezvoltarii Model 3", dar CEO-ul Tim Cook a refuzat sa se intalneasca cu el, informeaza CNN.

- ”El a refuzat sa ne intalnim”, a afirmat Musk, raspunzand unei informatii pe Twitter care a citat un articol scris de Reuters luni, referitor la obiectivul Apple ca in 2024 sa produca un vehicul de pasageri care ar putea include propria tehnologie revolutionala de baterii. Eforturile producatorului…

- Elon Musk, directorul executiv al companiei Tesla, a declarat sambata ca "cel mai probabil" are un caz moderat de COVID-19, in timp ce a continuat sa puna la indoiala acuratetea testelor, relateaza Reuters. "Am obtinut rezultate extrem de diferite de la laboratoare diferite, dar cel mai…