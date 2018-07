ACS Poli pleaca azi in stagiul centralizat de la Poiana Brașov. Antrenorul Ionel Ganea a ”convocat” 21 de jucatori, printre care se afla și camerunezul Joel Ikong Yuh. Timișorenii nu mai mizeaza pe Alexandru Popovici, jucator care nu a dorit sa semneze un contract diminuat. Astazi s-au confirmat mai multe vești in privința lotului retrogradatei din Liga I. Mai […] Articolul Absența importanta din lotul lui ACS Poli pentru Poiana Brașov. De ce jucatori mai are nevoie Ionel Ganea și ce probleme mai are clubul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .