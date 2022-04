Abrudul va avea 800 de corpuri noi de iluminat, cu telegestiune, printr-un proiect finanțat de Agenția Fondului de Mediu Abrudul va avea 800 de corpuri noi de iluminat, cu telegestiune, printr-un proiect finanțat de Agenția Fondului de Mediu „Cristian Alexandru Albu, primarul orașului Abrud: In pragul Praznicului Luminos al Sfintelor Paști, am semnat astazi contractul de modernizare și reabilitare pentru iluminatul public din orașul nostru, in valoare de 794.847 RON + TVA, cu incepere […]