Pugilistul Aaron Rusu, legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a obținut medalia de argint la „Centura Transilvaniei”, competiție desfașurata la Cluj-Napoca in 23 și 24 august 2022. Sportivul a concurat la categoria de greutate 75 de kilograme – juniori și este pregatit de catre antrenorul emerit Nicolae Paștiu. Aceasta este a doua medalie obținuta de […] The post Abrudeanul Aaron Rusu, pugilist legitimat la CS Unirea Alba Iulia, medalie de argint la „Centura Transilvaniei” first appeared on abrudinfo.ro | stiri abrud | ziar abrud .