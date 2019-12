Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților va vota, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind abrogarea recursului compensatoriu, dupa ce Comisia juridica a adoptat marți, cu unanimitate de voturi, raport favorabil, anunța Mediafax.Comisia juridica a Camerei Deputaților a adoptat,…

- Ministrul Justitiei Catalin Predoiu a declarat marti, dupa ce proiectul care abroga legea recursului compensatoriu a trecut de Comisia juridica a Camerei Deputatilor, ca lucrurile se indreapta catre o lege adoptata de Parlament, nu catre o OUG, si a anuntat ca va informa CEDO ca o atfel de masura…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a adoptat marți, cu unanimitate de voturi, raport favorabil pe proiectul de lege privind abrogarea recursului compensatoriu. Atat liberalii, cat și social-democrații au anunțat ca vor abrogarea actului normativ care a lasat in libertate mii de infractori periculoși.…

- Deputatul USR Stelian Ion considera ca adoptarea in Comisia juridica a proiectului de abrogare a recursului compensatoriu reprezinta o "veste buna", dupa trei ani de zile de atacuri sustinute impotriva Justitiei, potrivit AGERPRES. "Eu cred ca cel mai important mesaj, dupa trei ani de zile de atacuri…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, marti, la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, ca MJ nu si-a schimbat pozitia si sustine abrogarea recursului compensatoriu, precizand ca va merge la CEDO pentru a explica faptul ca aplicarea acestei legi a dus la cresterea infractiunilor comise cu…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a aprobat marți, cu unanimitate de voturi, raport de admitere la inițiativele PNL și USR de abrogare a recursului compensatoriu. Votul final asupra abrogarii legii va fi dat miercuri, in Camera Deptaților care este for decizional. Totuși, in unui amendament propus…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, marti, la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, ca MJ nu si-a schimbat pozitia si sustine abrogarea recursului compensatoriu, precizand ca va merge la CEDO pentru a explica faptul ca aplicarea acestei legi a dus la cresterea infractiunilor comise cu…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat, joi, ca Ministerul Justitiei va sustine, in Parlament, acele propuneri legislative care sa conduca la abrogarea recursului compensatoriu in forma actuala. "In plan juridic, in Parlament vom sustine acele propuneri legislative care sa conduca…