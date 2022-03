Stiri pe aceeasi tema

- Oligarhul rus Roman Abramovich și doi dintre membrii echipei ucrainene de negociere cu Rusia sufera simptome de otravire, anunța publicația americana Wall Street Journal . Abramovici a funcționat in ultimele saptamani ca un mijlocitor al dialogului dintre Kiev și Moscova pentru gasirea unei soluții…

- Ucraina a demonstrat o rezistenta „eroica” impotriva invaziei ruse, a declarat marti premierul italian Mario Draghi, adaugand ca Italia va sprijini cererea Kievului de a adera la Uniunea Europeana, relateaza Reuters. „Aroganta guvernului rus a intrat in coliziune cu demnitatea poporului ucrainean, care…

- Polonia va actiona pentru a-si ”derusifica” economia, a promis vineri premierul Mateusz Morawiecki, care a precizat ca tara sa va construi noi gazoducte pentru a anula dependenta energetica de Rusia, informeaza Reuters. Printre elementele principale ale inceputului derusificarii economiei poloneze se…

- Inca un ofițer de top al armatei ruse ar fi murit in timpul luptelor duse pe teritoriul Ucrainei. Informația este vehiculata pe rețelele de socializare, fara a fi confirmata inca de surse oficiale ucrainene ori ruse. Cel in cauza ar fi colonelul Serhiy Porohnya, comandantul Brigazii Mecanizate nr 12,…

- Ministerul Apararii rus anunta o incetare a focului, sambata, de la 10:00 (07:00 GMT), ora Moscovei, pentru a permite deschiderea de “coridoare umanitare” prin care sa fie evacuata populatia civila din orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, din estul Ucrainei. “Astazi, 5 martie, se anunta o incetare…

- ”Patriarhia Romana reinnoieste mesajul recent al Parintelui Patriarh Daniel de fireasca solidarizare cu crestinii romani ortodocsi din Ucraina, dar si cu toate victimele inocente ale acestui razboi purtat atat de aproape de Romania”, a transmis purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu. Parintele…

- Organizatorii concursului muzical Eurovision au anuntat ca intentioneaza sa permita Rusiei sa concureze la editia din acest an a competitiei muzicale, in pofida invaziei de catre fortele ruse a Ucrainei. Potrivit DPA, organizatorii au descris concursul drept un “eveniment cultural apolitic” si au parut…

- Autoritatile ucrainene au indemnat sambata Occidentul sa dea dovada de "vigilenta si fermitate" in negocierile lor cu Rusia, acuzata ca a comasat trupe la frontiera cu Ucraina in vederea unei invazii, informeaza AFP. Rusia dezminte orice plan in acest sens si cere garantii pentru securitatea…