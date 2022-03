Abramovici răsuflă ușurat. Chelsea Londra e salvată Clubul Chelsea Londra, afectat puternic de sanctiunile care il vizeaza pe patronul sau Roman Abramovici, a primit o sansa de salvare de la guvernul britanic, care a decis sa ii permita accesul la fonduri in mod normal ar fi fost inghetate: banii din drepturile tv si banii pe care ii vor primi in functie de clasarea in Premier League si in Liga Campionilor, informeaza The Sun. Decizia s-a luat dupa doua zile de negocieri intre guvernanti si conducatorii clubu6lui. Chelsea va putea folosi o potentiala suma de 35 de milioane de lire sterline din drepturile tv de la Premier League si UEFA pana la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

