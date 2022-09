Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a afirmat, vineri seara, la Digi 24, ca puseul inflationist nu pare sa mai creasca, iar tendinta se schimba usor. ”Din pacate, nu se pot schimba mai radical tinand cont de preturile la energie, care continua sa fie principalul factor inflationist (…) Preturile…

- Unul din doi angajați din Romania va pleca in concediu in acest an cu un buget mai mic sau in cel mai bun caz egal cu cel de anul trecut, din cauza inflației și a creșterii generale a costurilor de trai.Romanii reduc cu 50% bugetul alocat pentru concediul din 2022, iar unii dintre ei isi propun sa ramana…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iunie, iar varful de inflatie ar putea fi atins abia peste cateva luni, ceea ce ofera noi motive pentru o majorare rapida a costului creditului de catre Banca Centrala Europeana, incepand chiar de luna aceasta, transmite Reuters.

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca aceasta criza energetica a fost planuita de catre Rusia, iar prețurile la combustibil și energie vor crește in continuare. ”Aceasta criza energetica a fost pregatita minuțios de catre Rusia, o perioada indelungata de timp. Aceasta dependența trebuie redusa,…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca aceasta criza energetica a fost planuita de catre Rusia, iar prețurile la combustibil și energie vor crește in continuare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Americanii de rand resimt din plin sanctiunile impuse de Occident rusilor. Preturile de la raft, ratele si costrule de la pompa s-au ridicat enrom in SUA, exact ca in Romania, pe avcelasi trend. Numai ca, spre deosebire de romani, americanii au aflat un orizont de timp al suferintei: 2 ani. Tinta inflatiei:…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca vrea ca prețurile la carburanți sa fie plafonate iar companiile sa aiba o marja de profit. „Sunt anumite companii prestigioase, legale, corecte, dar, printr-o conjunctura cum este pandemia, au avut niște venituri excepționale. Corect? Nu ar fi avut…

- Antreprenoarea din Ceadir-Lunga, Maria Culeva, a declarat ca brutaria locala lucra anterior la doua cuptoare, ceea ce reprezinta 2 mii de metri cubi de gaz pe luna. Acum unul dintre cuptoare a fost oprit. "Din cauza creșterii prețurilor la combustibil, vom fi nevoiți sa livram piine o data la doua zile.…