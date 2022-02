Abonații Colterm din zona centrală a Timișoarei rămân fără apă caldă și căldură Abonații Colterm arondați strazilor Nicolae Labiș, Calin Nemeș, Cornel Grofșoreanu și Al. Odobescu nu vor avea caldura, luni, 21 februarie, intre orele 8 și 16, Intreruperea este cauzata de trecerea la noua rețea reabilitata realizata in cadrul proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind […] Articolul Abonații Colterm din zona centrala a Timișoarei raman fara apa calda și caldura a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

