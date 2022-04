Abonații Aquatim de pe mai multe străzi din Buziaș rămân vineri fără apă Vineri, 8 aprilie, intre orele 8:30 și 10:30, Aquatim va opri furnizarea apei in Buziaș, pe strazile Bisericii, 22 Decembrie și Griviței, din cauza lucrarilor de conexiune a noii rețele in caminele de vane. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va […] Articolul Abonații Aquatim de pe mai multe strazi din Buziaș raman vineri fara apa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

