Abonamentul RATBV achiziționat astăzi îți aduce bilete la Jazz & Blues Festival 2021 RATBV S.A. te duce la Brașov Jazz & Blues Festival 2021, eveniment organizat in perioada 2–5 septembrie. Astfel, societatea de transport public de calatori va oferi mai multe bilete gratuite la spectacolele ce vor avea loc pe scene din centrul Brașovului. RATBV a primit, pe baza unui protocol incheiat cu organizatorii festivalului, cate patru bilete de intrare pentru spectacolele din zilele de 3, 4 și 5 septembrie, tichete pe care le vom oferi gratuit clienților societații, cu o singura condiție: achiziționarea in cursul zilei de vineri, 27.08.2021, a unui abonament de transport cu valabilitate… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația municipala a PNL Brașov, prin consilierii liberali din cadrul Consiliului Municipal Brașov, se distanțeaza de declarațiile viciate și autovictimizatoare facute de doamna viceprimar Flavia Boghiu, in problema administrarii fara respectarea legii a catacombelor Brașovului de catre Asociația…

- Viceprimarul Flavia Boghiu a postat textul de mai jos pe pagina ei de „politican” creaat pe Facebook. Boghiu este unul dintre capetele de afiș in scandalul ocuparii abuzive a domeniului public de catre Asociația Amural. „Incepe cea de-a șaptea ediție a Festivalului Amural, cel mai important festival…

- Consilierul local Lucian Patrașcu a anunțat ca va solicita forului legislativ sa aprobe majorarea plafonului pensiei pana la care se acord bilete gratuite de calatorie pe mijloacele de transport ale RATBV la 1.700 de lei. Incepand cu anul 2017, pensionarii brașoveni care au pensia pana la 1200 lei beneficiaza…

- Primarul Allen Coliban și viceprimarul Flavia Boghiu au plecat la București, la prima ora, ca sa participe la o conferința de presa organizata de USR-PLUS, in vederea susținera candidaturii lui Irineu Darau, fost șef al filiei județene Brașov a partidului, la fuuncția suprema in cadrul formațiunii politice.…

- Fostul viceprimar al Brasovului, Razvan Popa, a comentat situatia creata de procesul declansat de firma P&P, dupa ce Consiliul Local, la solicitarea primarului Allen Coliban, a reziliat contractul referitor la adminsitrarea parcarilor ubnlice cu plata din municipiu. „Un pont pentru consilierii locali…

- RATBV S.A. te duce la Saptamana Comediei 2021 organizata la Teatrul „Sica Alexandrescu” in perioada 02 – 08 august a.c. Astfel, societatea de transport public de calatori va oferi bilete gratuite la fiecare din cele șapte spectacole ce vor avea loc pe scena Teatrului ”Sica Alexandrescu”. Pe baza unui…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a semnat, astazi, la Brașov, protocolul de colaborare privind construirea Spitalului Regional Brașov. Acest protocol a fost semnat intre Ministerul Sanatații, Primaria Brașov și Consiliul Județean Brașov. Acest protocol reprezinta baza sanatoasa pentru finalizarea…

- Avand in vedere cererea de transport, RATBV S.A. aduce la cunostinta calatorilor faptul ca in cursul zilei de luni, 21 iunie a.c., a doua zi de Rusalii, orarele de circulatie valabile ale mijloacelor de transport vor fi cele corespunzatoare ale unei zile de duminica. In vederea evitarii oricarei confuzii…