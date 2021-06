Abonamentul medical, cel mai cerut beneficiu la angajare 

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 16.000 de locuri de munca sunt disponibile in Romania, potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe sunt destinate persoanelor fara studii sau cu studii primare/gimnaziale.…

- Digitalizarea proceselor de HR s-a accentuat tot mai mult in companiile din Romania, in ultimul an, precizeaza ALTEN, subsidiara locala a grupului de origine franceza și una dintre cele mai importante companii de consultanța in IT și inginerie. Odata cu implementarea muncii la distanța, angajatorii…

- Vești proaste pentru acești elevi! Autoritațile centrale și locale au decis sa taie in carne vie cand a venit vorba de banii acordați pentru elevi. Din cauza acestor decizii, prezența fizica a elevilor la școala ar urma sa fie o situație problematica. Suma de bani deloc mare ar fi ajutat enorm…

- YOXO, primul abonament de mobil complet digital din Romania, administrat in intregime prin intermediul unei aplicatii mobile, introduce procesul de portare 100% digitala, dar si prima luna fara plata pentru cei care aleg sa isi porteze numarul pe YOXO si sa experimenteze avantajele celui mai flexibil…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat luni ca va lansa in consultare publica proiectul de lege privind dreptul de autor si drepturile conexe, arata News.ro. Romania trebuie sa transpuna in legislatia nationala directiva 789/2019 si directiva 790/2019 prin modificarea Legii 8/1996…

- Pana acum in Legea Muncii nu era prevazuta obligativitatea introducerii informarii despre Pilonul II de pensii in contractele de angajare. Raluca Turcan anunța ieri modificarea legii și introducerea acestei obligativitați pentru angajatorii din Romania. Pilonul II de pensii in contractele de angajare…

- Firma SUREXPORT COMPANIA AGRARIA S.L. din regiunea Huelva, localitatea Almonte, Spania ofera 900 locuri de munca in agricultura la recoltare fructelor: capșuni, zmeura, mure și afine. Descriere loc de munca: se lucreaza 6 ore și 30 minute/zi (cu pauza de masa de o jumatate de ora), in conformitate cu…

