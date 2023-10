Stiri pe aceeasi tema

- Meta Platforms a declarat luni ca va oferi utilizatorilor din Europa un plan de abonament pentru utilizarea Facebook și Instagram fara reclame, pentru a se conforma reglementarilor Uniunii Europene.

- Abonamentul lunar pentru a folosi Facebook și Instagram fara publicitate ajunge in Europa. Costul va fi de 9,99 euro pe luna pe web sau de 12,99 euro pe luna pe iOS și, respectiv, Android. Meta anunța sosirea acestei noutați in Europa: „Credem cu tarie intr-un internet fara reclame susținut de reclame…

- Compania Meta, care detine Facebook, Instagram si WhatsApp, a anuntat ca va cere consimtamantul utilizatorilor din Uniunea Europeana inainte de a autoriza partajarea datelor lor in scopul publicitatii tintite pe retelele sale sociale.