Abonamentul Disney+ se scumpeşte în România Disney incepe toamna cu o veste proasta pentru abonatii Disney+ din Romania. Se pare ca gigantul american de streaming va creste pretul abonamentului pentru serviciul sau de streaming din tara noastra, masura aplicandu-se pentru toata Europa. Cu cat se scumpeste abonamentul aflati mai jos. Pentru Romania pretul abonamentului lunar Disney+ urca la 36.99 lei, fata de 29.99 lei cat era pana acum. Modificarea se aplica clientilor noi din Romania incepand cu data de 1 noiembrie, in vreme ce clientii existenti primesc majorarea de pe 6 decembrie. Aflam si ca abonamentul Standard actual primeste beneficiile… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Spune-mi o poveste pentru suflet anunța lansarea proiectului „10 carți pentru 1000 de copii romani din diaspora”. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni și se deruleaza in perioada iunie-noiembrie 2023, in comunitați romanești din afara granițelor.…

- Seful Disney, Bob Iger, a facut mai multe anunturi importante cu ocazia celei mai recente conferinte cu investitorii. Printre altele, acesta a anuntat lansarea in Europa a versiunii cu reclame a Disney+. Versiunea cu reclame a serviciului Disney+ va fi lansata in Europa in luna noiembrie, unde va fi…

- In prima jumatate a acestui an au fost facute peste 400 de perchezitii domiciliare in urma carora peste 200 de persoane au fost trimise in judecata pentru 582 de infractiuni privind traficul de persoane, potrivit unui bilant al Politiei care precizeaza ca Romania este, in principal, tara de origine…

- Studiu Revolut – Transferurile internaționale de fonduri catre Romania, realizate cu Revolut, au continuat sa creasca, in primul semestru al anului, inregistrand un progres de 5%1 fața de sem. I 2022 – Prin principalele 10 coridoare de transferuri internaționale (Regatul Unit, Germania, Irlanda, Olanda,…

- Pentru tratamentul pacienților romani, efectuat in spitale din Uninea Europeana, Spațiul Economic European, Elveția și Marea Britanie, CNAS a platit peste 650 de milioane de lei (132,6 milioane euro), potrivit raportului de activitate al CNAS pe 2022. Cei mai mulți romani au optat pentru tratamente…

- Circa 996.000 de cereri de azil au fost inregistrate in 2022 in tarile europene, cel mai ridicat nivel dupa 2016, potrivit raportului anual al Agentiei UE pentru Azil (EUAA), publicat ieri, informeaza AFP și Agerpres. Aceste cereri, al caror numar a fost revizuit in crestere in raport cu datele provizorii…

- Astazi se joaca 4 partide de la Campionatul European de tineret: Anglia - Israel, Cehia - Germania și Elveția - Italia de la 19:00, plus Norvegia - Franța de la 21:45. Ultimele doua meciuri, cele din grupa D, se disputa la Cluj. Spania și Ucraina sunt echipele deja calificate in sferturile de finalaCu…

- Tarile Uniunii Europene au convenit miercuri, 21 iunie, sa contribuie cu o noua donatie, de 3,5 miliarde de euro, la Instrumentul European pentru Pace (FEP), fond utilizat pentru finantarea livrarilor de arme catre Ucraina si a misiunilor militare in strainatate, relateaza AFP. Ambasadorii celor 27…