Abonamentele, puse în vânzare Pandurii au pus de ieri in vanzare abonamentele pentru sezonul viitor. Acestea au preturi cam piperate: 100 de lei la peluze, 250 la Tribuna I si II, 350 de lei la Tribuna 0 si 1.000 de lei la VIP. Abonamentele sunt valabile doar pentru Liga 1, in Eu... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

- Promovata in Liga 1 dupa doar un an, Dinamo se pregatește de noul sezon. Iar azi a anunțat ca a pus in vanzare abonamentele pentru sezonul 2023-2024. Clubul alb-roșu a anunțat ca scoate la vanzare 5.858 de abonamente pentru sezonul viitor. Prețurile sunt de 375 lei (Peluza Nord și Peluza Sud), 600 de…

- Campioana Romaniei la fotbal, Farul Constanta, pune in vanzare abonamentele pentru sezonul 2023 2024.Acestea sunt valabile pentru tot sezonul competitional al Superligii campionat regular play off out , dar si la meciurile din cupele europene, pe care echipa de pe litoral le va disputa pe stadionul…

- Semnalam apariția numarului 498/1 iunie 2023 al Revistei de cultura Tribuna, instituție aflata in subordinea Consiliului județean Cluj, cu o indelungata tradiție istorica, de aproape 140 de ani, condusa de filosoful dr. Mircea Arman, manager și redactor-șef, singura revista de cultura din Romania care…

- De miercuri, 17 mai, se pun in vanzare biletele pentru meciul Chindia Targoviște -FC Voluntari, programat vineri, 19 mai, ora 20:00, la Targoviște, pe stadionul ” Eugen Popescu” , in etapa a IX-a a play-out-ului Superligii. Casele de bilete sunt amplasate la intrarea in Tribuna a II-a, Str. Justiției,…

- Primaria Constanta lansa in februarie 2022 in Sistemul Electronic de Achizitii Public anuntul privind executia lucrarilor de constructii in cadrul proiectului ldquo;Reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanta etapa II" Reabilitarea si modernizarea cuprindea…

- Festivalul Internațional „Vara Magica” invita pentru a 12-a vara consecutiv iubitorii de muzica clasica aflați in București in sezonul cald sa vina la seria de opt concerte camerale și simfonice ce se va desfașura intre 5 iulie și 23 august, in serile de

- Dinamo va juca marți de la ora 20:00 cu Poli Iași, in etapa #5 din play-off-ul ligii secunde. Clubul a pus in vanzare bilete pentru duelul de pe „Arcul de Triumf”, cu prețuri intre 30 și 150 de lei. Vip: 120-150 ron Tribuna 1: 50-70 ron Tribuna 2: 40-50 ron Peluze: 30 ron Biletele se pot achizitiona…

- Aeroportul International Chisinau a fost recuperat de la hoti, prin instante, dupa noua ani de concesionare. Asta a declarat presedintele Maia Sandu in cadrul unui briefing sustinut la Presedintie.