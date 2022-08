Abonamentele Netflix cu reclame vor avea conţinut cu rezoluţie 480p, vizionarea offline interzisă Netflix ne tot „ameninta” de ceva vreme cu taxarea partajarii de parole, dar si cu lansarea unui abonament mai ieftin, cu reclame. Azi aflam si care vor fi limitarile sale, unele care erau de asteptat daca ma intrebati pe mine. Stiu ca in tari ca Mexic sau India se faceau teste cu abonamente cu reclame de 2 ani deja. Netflix simte presiunea sutelor de mii de abonati pierduti in acest an si trebuie sa reactioneze. Recent am aflat ca Disney+ e gata sa depaseasca platforma ca numar de utilizatori, iar acum descoperim ce limitari vom avea de infruntat la versiunea cu reclame a abonamentului Netflix.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul acopera componente ale platformei deschise pentru vehicule electrice (EV) a Volkswagen, numita MEB, care urmeaza sa fie furnizate noii platforme electrice INGLO a Mahindra, au spus companiile. Platforma INGLO, care va fi folosita pe toate vehiculele electrice ale Mahindra, ofera optiuni care…

- Disney a depașit așteptarile de pe Wall Street adaugand 14,4 milioane de noi abonați la serviciul sau de streaming Disney+ in ultimul trimestru, a declarat CEO-ul Bob Chapek. Disney+ are acum un total de 152 de milioane de abonați, iar impreuna cu Hulu și ESPN+, deținut de Disney, compania a depașit…

- Realizator: Cristina Grecu – O rectificare bugetara ar urma sa aiba loc saptamana viitoare, dupa cum a declarat recent premierul Nicolae Ciuca. Aceasta ar urma sa prevada intre altele reducerea cu 10% a cheltuielilor pentru bunuri si servicii de la fiecare minister in parte. Petruta Obrejan explica:…

- Inceputul de an a fost unul cu probleme pentru Netflix , intre sutele de mii de abonati pierduti si fenomenul de Password Sharing, care in continuare provoaca pierderi de miliarde de dolari companiei. In acelasi timp gigantul american cauta si o metoda de a ne oferi abonamente mai ieftine… cu reclame.…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a plecat in Bali pentru a participa la reuniunea miniștrilor de Externe diin G20, relateaza The Guardian . Este pentru prima data cand Lavrov se va intalni fața in fața cu omologi din țarile care au impus sancțiuni Rusiei, dupa invadarea Ucrainei. Secretarul…

- Infracțiunile cu violența se inmulțesc la Campia Turzii. Recent un barbat din localitate s-a ales cu dosar penal pentru „lovire sau alte violențe” Practic acesta l-a lovit cu pumnul pe un alt barbat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Campania de finantare lansata pe platforma SeedBlink pentru startup-ul iesean Sense Task s-a incheiat. In numai cateva saptamani, SenseTask a atras 261.000 de euro de la investitorii care au fost convinsi de propunerea iesenilor care vor sa vina in ajutorul oamenilor de afaceri cu platforma inteligenta…

- Ziua Internaționala a Copilului a fost menționata prima data la Geneva la Conferința Mondiala pentru Protejarea și Bunastarea Copiilor in august 1925, la care 54 de reprezentanți din diferite țari, au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului. In anul 1954 Fondul Internațional pentru Urgențe ale…